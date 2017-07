Els Bombers controlen un petit incendi forestal a la Llacuna

Vuit dotacions terrestres dels Bombers i un helicòpter bombarder han aconseguit controlar aquest dimarts a la tarda un incendi forestal declarat a la Llacuna. Els Bombers han informat que ha cremat una superfície de 1040 metres..

Segons fonts dels Bombers, el foc s'ha declarat a les 16.28 a la zona de Cal Querc i ha cremat sobretot sotabosc. A banda dels Bombers, també hi ha treballat personal de les ADF i els Mossos. A les 16.58, els efectius han donat per encerclat el foc i, posteriorment, han treballat per acabar-lo de controlar i extingir, cosa que ha succeït als voltants de les set de la tarda.