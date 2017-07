Detinguda una presumpta traficant de Gironella que duia cocaïna oculta als sostenidors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys i una dona de 23 anys, veïns de Gironella de nacionalitat marroquina, acusats de tràfic de cocaïna a la població.

La investigació, segons ha informat aquest dimarts el cos policial, es va iniciar el passat mes de febrer, quan es va tenir coneixement que una persona de Gironella estava venent substàncies estupefaents a la població.

Arran d'una exhaustiva investigació, amb nombrosos seguiments i testimonis, dijous passat, 6 de juliol, es va poder aturar en un control de pas el vehicle del possible autor, on hi viatjaven els dos acusats.

Durant l'escorcoll, els agents van localitzar, en els sostenidors de la dona, un embolcall de plàstic amb 50,97 grams de cocaïna. Per aquest motiu es va detenir a les dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.

L'endemà, els Mossos van realitzar una entrada i escorcoll al domicili dels autors. A l'interior hi van localitzar més cocaïna, una balança de precisió i una llibreta amb anotacions de les vendes.