Dos ferits en un aparatós xoc entre dos cotxes en un polígon de Puig-reig

Dues persones van resultar ferides lleus ahir a la tarda en un aparatós xoc de trànsit a Puig-reig, segons fonts dels Bombers i del SEM. Els fets van tenir lloc poc després d'1/4 de 5 de la tarda, quan dos cotxes van col·lidir al polígon de Can Prat. Malgrat l'espectacularitat del sinistre, els dos respectius conductors van resultar ferits de poca gravetat. Un d'ells, de 20 anys, va ser evacuat pel SEM a l'hospital de Sant Bernabé de Berga, mentre que l'altre, de 62 anys, no va ser ser traslladat a cap hospital i va ser donat d'alta in situ, segons fonts del SEM.