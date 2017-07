Una flamarada en un bar fa cremades a tres assistents a la Festa Major d'Esparreguera

Una flamarada a la barra exterior d'un bar d'Esparreguera va causar cremades ahir a tres espectadors adults de la cercavila infantil de la festa major. Un dels afectats, un home de 45 anys, va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron amb cremades profundes al 20% del cos, sobretot al tòrax, als braços i al coll. Els altres dos afectats, un home i una dona, van tenir cremades lleus.

Els fets van tenir lloc cap a 3/4 de 7 de la tarda al carrer dels Arbres d'Esparreguera, segons van explicar fonts de la Policia Local, del SEM i dels Bombers de la Generalitat. En aquell moment, s'estava celebrant la cercavila infantil de la festa major, on participaven les colles de nens i nenes de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'Esparreguera (entre els quals els geganters, els castellers, els diables, els bastoners i les gitanes). La cercavila es duia a terme per diferents carrers i places del centre d'Esparreguera, entre els quals el carrer dels Arbres.

La incidència es va produir en un bar d'aquest vial. Els propietaris havien muntat davant del bar una barra exterior, amb motiu de la festa major. Segons fonts policials, un dels treballadors va encendre una planxa amb un líquid inflamable, la qual cosa va provocar que s'encengués i causés una gran flamarada, que va afectar de ple un espectador de la cercavila. L'home, de 45 anys, va patir cremades de primer i de segon grau al tòrax, al braç, a la mà i al coll, aproximadament a un 20% del cos, segons va informar el SEM. Per aquest motiu, va ser traslladat a l'hospital de la Vall d'Hebron.

Dues persones més del públic que van anar a socórrer l'home també van patir cremades, en el seu cas superficials, de caràcter lleu. Tots dos van ser traslladats pel SEM a l'hospital de Martorell.

La incidència no va afectar cap dels joves participants en la cercavila infantil, que anaven desfilant per grups per davant del bar. La cercavila es va aturar durant una estona a causa dels fets. La Policia Local ha obert una investigació.