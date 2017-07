La Generalitat reforça amb més educadors el centre Estrep arran de l'agressió al Passeig

La Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) ha reforçat amb més educadors el centre de menors Estrep de Sant Salvador de Guardiola arran de la detenció de dotze adolescents d'aquest equipament acusats de l'agressió del 25 de juny passat al Passeig Pere III de Manresa, on tres joves van resultar ferits, un dels quals molt greu.

Així ho ha anunciat aquest dimarts al vespre la cap de servei de BCN Comarques de la DGAIA, Eulàlia Creus, en unes declaracions davant la premsa, just abans que comencés la reunió de la comissió de seguiment de l'Estrep. La trobada, convocada per l'Ajuntament de Sant Salvador arran dels fets, se celebra a porta tancada des de les 20.30 hores a l'Espai La Sala del municipi guardiolenc.

Creus també ha assegurat que s'estan estudiant "una sèrie d'actuacions per poder donar acompanyament" als menors en les seves sortides a fora del centre i que l'objectiu de la DGAIA és que totes aquestes mesures "apaivaguin la inquietud ciutadana" generada abans dels fets.

Per la seva banda, la directora de l'Estrep, Núria Sala, també ha parlat davant de la premsa per condemnar els fets i per assegurar que "des del centre estem treballant per erradicar totes aquestes conductes", tot i que ha insistit que la investigació policial, segons ella, encara no ha determinat amb certesa l'autoria dels dotze detinguts.

La regidora de Serveis Socials de Manresa, Àngels Santaolària, present a la reunió, ha afirmat que la trobada té l'objectiu d'evitar en el futur "que uns fets així no tornin a succeir a la ciutat".

A banda de Creus, Sala i Santaolària, a la reunió també hi participen la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà; l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda, i regidors del govern i de l´oposició, a més a més d'un representant de l'Associació de Veïns del Calvet.

En total, hi prenen part una vintena de persones, entre tècnics i polítics. La reunió, que es preveu que sigui llarga, ha de servir per concretar quines mesures prendre al voltant del centre després de la greu agressió, que va posar de relleu, a més, els problemes d´incivisme i d´inseguretat que des de fa anys generen alguns menors, una part d´ells menors de l´Estrep, entre els veïns i els comerciants del Passeig.

L´agressió del dia 25 va tenir lloc cap a les 8 del vespre, quan dos menors que es trobaven al Passeig van increpar tres joves santjoanencs perquè suposadament els havien mirat malament. De seguida, es van afegir al lloc nombrosos menors més que es trobaven a la zona, entre el Casino i el Kursaal. Tots ells van començar a perseguir els santjoanencs, que van intentar refugiar-se a la terrassa del bar del Kursaal, plena de gent.

Un cop al pati del Kursaal, els menors van agredir a cops i puntades de peu els tres joves, un dels quals va resultar ferit molt greu, per diverses contusions i traumatismes cranioencefàlics. El santjoanenc va ser enviat a la UCI de l´hospital Mútua de Terrassa, on continua ingressat.

Després d´identificar el mateix dia dels fets dotze menors de l´Estrep, els Mossos van detenir-los l´1 de juliol, acusats de l´agressió. Tots van ser posats en llibertat provisional: deu per decisió de la fiscalia i els altres dos per decisió del jutge.

El centre de menors Estrep, ubicat a Sant Salvador de Guardiola, està gestionat per la Fundació Mercè Fontanilles i acull 40 joves tutelats d'entre 12 i 18 anys, que no tenen l´empara de cap família. Al llarg d'un any, arriben a passar de mitjana uns 120 adolescents pel centre.

La comissió de seguiment que es reuneix avui es va crear precisament fa dos anys amb motiu del conflicte que hi va haver entre alguns menors del centre i veïns de la urbanització del Calvet de Sant Salvador de Guardiola.