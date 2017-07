L'arrestat després d'atropellar dos nois al Xup és un veí de Barcelona

El conductor que va ser detingut dissabte a la matinada després d'haver atropellat lleument dos nois al barri del Xup de Manresa és un veí de Barcelona de 24 anys, segons va informar ahir al matí la Policia Local. El barceloní va ser detingut quan fugia del lloc dels fets a través del camí del Suanya, on les patrulles van interceptar el vehicle. El conductor va donar positiu d'alcoholèmia i, per aquest motiu, va ser detingut per conduir sota els efectes de l'alcohol i també per fer-ho de forma temerària, ja que els testimonis del Xup van assegurar que havia atropellat dos nois de forma intencionada, després d'haver provocat prèviament una baralla. Al vehicle del detingut hi anaven dos ocupants més.