Tres excursionistes van ajudar a baixar els nens sorpresos per una tempesta al Pedraforca

Els 22 nens i nenes i els quatre monitors que dissabte van ser sorpresos per una tempesta d'aigua i vent al Pedraforca van ser auxiliats per tres excursionistes que se'ls van trobar a l'enforcadura, i que els van ajudar a baixar per la tartera. Així ho va explicar ahir a aquest diari un d'ells, Josep Espuña, barceloní nascut a Berga.

Espuña va pujar al Pedraforca amb el seu fill i un amic. Tots tres es van trobar els nens i els monitors (que formaven un grup escolta de Barcelona) desorientats, a causa del fort vent, la tempesta elèctrica i la pluja intermitent. «No sabien ben bé per on havien de baixar. Una de les monitores acabava de trucar al 112, i els havien recomanat que, de moment, no es moguessin de lloc», explica Espuña, tot afegint: «Nosaltres els vam explicar que la millor forma de baixar era per la tartera i ens vam oferir a acompanyar-los». Espunya reconeix que «els nens estaven espantats», però, amb l'ajuda d'ells tres i dels quatre monitors, «van anar baixant a poc a poc i al final es van anar tranquil·litizant». Segons afegeix, un cop feta la tartera, ja de camí de retorn al refugi Lluís Estasen, van ser auxiliats aleshores per la Unitat de Muntanya dels Mossos, que van assistir els infants i els van acompanyar en la resta de recorregut.