Cinquè incendi en tres mesos a l'antiga Mabsa de Navarcles

Un nou incendi ha afectat l'antiga fàbrica Mabsa de Navarcles, i ja és el cinquè en només tres mesos. Aquest dimecres cap a 1/4 d'1 de la matinada els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís per un nou foc a la fàbrica abandonada. En aquesta ocasió, les flames han cremat una pila de fuestes que hi havia a l'interior de la nau, que es troba al carrer de Solervicens de Navarcles. Quatre dotacions dels bombers s'han desplaçat fins la fàbrica abandonada i hi han treballat durant una hora i mitja aproximadament.

Des de mitjan de passat mes d'abril i comptant el d'aquesta nit, ja són cinc els incendis que han cremat en aquesta nau abandonada. Després del primer foc a l'abril hi va haver tres focs més, que es va creure que eren revifalles del primer, fins el dia 25 de maig passat. Ara, però, després d'un mes i mig sense que s'hi declarés cap incendi, la nau ha tornat a cremar. En tots els casos, ha cremat sobretot palla, brossa i fustes de l'interior.



L'Ajuntament sospitava que eren focs no intencionats



Després de l'incendi del 25 de maig passat, l'Ajuntament de Navarcles va comunicar que sospitava que la majoria d'incendis que havien afectat la nau abandonada de Mabsa havien cremat en somort i, per tant, no havien estat intencionats. L'únic incendi que sí que hauria estat provocat hauria estat el primer, a mitjan abril passat. Malgrat extingir-se, des de llavors l'incendi hauria continuat cremant en somort fins a revifar-se tres vegades, a causa de l'alta presència de palla i de brossa. La primera revifalla va tenir lloc el mateix mes d'abril i les altres dues el mes de maig.

Així ho va explicar el passat maig a aquest diari el regidor de Governació de Navarcles, Ramon Serra, que va detallar que el consistori ha fet conjuntament aquest anàlisi amb els Bombers. Segons Serra, la primera vegada, el foc hauria estat provocat, de forma accidental o intencionada, per un grup de joves que s'hauria introduït a l'antiga nau, «malgrat el perill que representa», segons Serra.

El regidor lamentava també que, actualment, l'Ajuntament no pot intervenir a la nau perquè no té propietari, ja que l'empresa continua en procés concursal. «Fins que no es resolgui la subhasta, no ens podrem adreçar al nou propietari i dir-li que aquest edifici necessita un enderroc», va manifestar