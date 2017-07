L'Estrep incorpora educadors i analitza acompanyar les sortides dels menors

La Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA) ha reforçat amb més educadors el centre de menors l'Estrep de Sant Salvador de Guardiola arran de la detenció de dotze adolescents d'aquest equipament acusats de l'agressió del 25 de juny passat al passeig Pere III de Manresa, on tres joves van resultar ferits, un dels quals molt greu.

Així ho va anunciar ahir al vespre la cap de servei de Barcelona Comarques de la DGAIA, Eulàlia Creus, en unes declaracions davant la premsa, just abans que comencés la reunió de la comissió de seguiment de l'Estrep, on també es va plantejar la necessitat que els educadors acompanyin els menors en les seves sortides del centre. La trobada, convocada per l'Ajuntament de Sant Salvador arran dels fets, es va iniciar a 2/4 de 9 del vespre a l'espai La Sala del municipi guardiolenc. A la nit, a l'hora de tancar aquesta edició, la trobada no havia acabat.

Segons Creus, l'objectiu de la DGAIA és que totes aquestes mesures «apaivaguin la inquietud ciutadana» generada pels fets. També va assegurar que s'estan estudiant «una sèrie d'actuacions per poder donar acompanyament» als menors en les sortides a fora del centre. De fet, aquesta va ser una de les peticions que l'alcalde de Sant Salvador, Albert Miralda, va dir que traslladaria a la reunió: «Hi ha d'haver un millor acompanyament dels menors; incidirem molt en aquest aspecte. És evident que els protocols s'han de revisar», va afirmar Miralda abans d'entrar a la trobada.

Per la seva banda, la directora de l'Estrep, Núria Sala, també en declaracions davant de la premsa, va condemnar els fets i va assegurar que «des del centre estem treballant per erradicar totes aquestes conductes», tot i que va insistir que la investigació policial encara no ha determinat amb certesa la presumpta autoria dels dotze detinguts. La regidora de Serveis Socials de Manresa, Àngels Santolària, present a la reunió, va afirmar que la trobada té l'objectiu que en el futur «uns fets així no tornin a succeir a la ciutat».

A la reunió també hi van prendre part la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i representants dels Mossos d'Esquadra. També hi van intervenir regidors de Sant Salvador i un representant de l'Associació de Veïns del Calvet.

En total, hi van participar una vintena de persones. La reunió havia d'acordar les mesures que cal prendre al voltant del centre després que l'agressió, a banda de la seva gravetat, posés en relleu els problemes d'incivisme i d'inseguretat que des de fa anys generen alguns menors entre els veïns i els comerciants del Passeig.