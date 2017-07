Un incendi crema a prop de les vies de tren a Sant Vicenç de Castellet

Els Bombers treballen des de les 19.12 d'aquest dijous en l'extinció d'un incendi a Sant Vicenç de Castellet, originat en una zona de canyes molt propera a unes cases i també a les vies de tren de Renfe, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. El foc s'ha pogut contenir i els efectius treballen per estabilitzar-lo properament.

Malgrat l'espectacularitat inicial de les flames, el foc no representava perill per als veïns, segons les mateixes fonts, i cap d'ells no ha hagut de ser desallotjat.

En l'extinció del foc hi han treballat inicialment cinc dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels Bombers. Durant els primers minuts, l'incendi ha causat una notable fumera. Posteriorment, gràcies a la intervenció dels efectius, l'incendi ha anat a la baixa, tot i que encara no es dóna per controlat.