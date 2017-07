Els menors de l'Estrep continuaran sols al carrer quan no facin activitats en grup

En sortir de la reunió sobre l'Estrep que va tenir lloc dimarts a Sant Salvador de Guardiola, la cap de servei a les comarques de Barcelona de la Direcció d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA), Eulàlia Creus, va concretar a Regió7 en què consistiran els canvis que s'introduiran al centre de menors, unes mesures que tenen com a objectiu, segons va dir, d'apaivagar «la inquietud ciutadana» generada arran de les detencions de dotze menors del centre per la seva presumpta relació amb l'agressió del 25 de juny.

Creus va explicar que el reforç de la plantilla de l'Estrep consisteix en la incorporació d'un educador a cada torn de treball, que s'afegirà als nou que ja hi havia. A partir d'ara, va dir, augmentaran les activitats dirigides dels adolescents de l'Estrep que es fan a l'exterior, tant a Manresa com en altres zones. Es faran en grups més reduïts i els menors aniran acompanyats sempre per un educador, tal com es fa amb totes les activitats de grup. És per aquest motiu, doncs, que els menors, quan no estiguin a l'Estrep ni a l'institut, aniran més acompa-nyats que fins ara.

De totes maneres, Creus va afegir que, en el temps lliure dels menors, podran continuar anant sols pel carrer com fins ara, «com qualsevol altre noi de la seva edat». Segons va recordar Creus, molts menors de l'Estrep estudien en instituts de Manresa i intenten portar una vida normalitzada com la d'altres nois de la seva edat. També va explicar que l'Estrep té unes normes de funcionament intern que penalitzen les sortides lliures dels menors quan incompleixen, per exemple, l'hora d'arribada al centre, tal com poden fer qualsevol pare o mare respecte dels seus fills.

Creus va dubtar que els adolescents que causen incivisme i inseguretat al Passeig siguin de l'Estrep. «Són nois que tenen un règim intern de funcionament molt estricte, amb horaris molt pautats: cada dia sopen a 2/4 de 9 del vespre i van a dormir sempre a una hora concreta. No són, per tant, els nois que s'estan al Passeig de Manresa», va considerar.