L'Audiència multa amb 1.500 euros un bagenc que no va acudir a una mesa electoral

La secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona ha condemnat per un delicte electoral un veí de Sant Salvador de Guardiola que a les eleccions generals del 20 de desembre del 2015 no es va presentar al col·legi electoral del poble, on havia estat designat segon suplent de la segona vocalia d'una mesa. L'home, Manel M. M., de 40 anys, ha estat condemnat a pagar una multa de 1.500 euros, segons la sentència, que ha transcendit públicament ara.

Els fets, segons la resolució, van tenir lloc el dia de les eleccions generals al Congrés dels Diputats del 20 de desembre del 2015. El guardiolenc havia estat designat segon suplent de la segona vocalia d'una de les meses electorals de Sant Salvador de Guardiola. Tot i així, no hi va comparèixer, malgrat que, segons la sentència, tenia l'obligació de fer-ho, ja que tant el segon vocal com el primer substitut havien justificat adequadament la seva absència.

En canvi, segons l'Audiència, Manel M. M. no va presentar cap justificació per la seva absència, malgrat saber que tant el segon vocal com el primer substitut no havien pogut acudir al col·legi. Per tant, conclou el jutge, l'home «va desoir voluntàriament» el requeriment d'assistència «sense que existís cap causa legítima per faltar a la seva obligació ciutadana». Segons la sentència, el lloc va haver de ser ocupat per la primera suplent de la primera vocalia. De fet, la sentència es basa sobretot en el seu testimoni, que va declarar que va advertir personalment Manel M. M. que havia de quedar-se a la mesa per l'absència de les altres dues persones.

La fiscalia va portar a judici el guardiolenc, que es va celebrar a l'Audiència de Barcelona. El ministeri públic va demanar per a l'acusat una multa de 2.700 euros. Finalment, el jutge ha condemnat l'home a una multa de 1.500 euros per un delicte electoral. La sentència adverteix que el seu impagament suposa l'ingrés a presó durant cinc mesos. La pena comporta la inhabilitació de l'exercici del sufragi actiu i passiu durant un període de deu mesos.