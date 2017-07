Un brot de legionel·la deixa sense dutxes el parc de Bombers de Manresa

Els bombers de Manresa no poden dutxar-se al seu lloc de feina a causa d'un brot de legionel·la. Interior va clausurar ahir al matí les dutxes del parc manresà després d'haver detectat el bacteri a l'aigua sanitària de les instal·lacions. Segons la Generalitat, no hi ha risc per a la salut, però els bombers no podran dutxar-se al parc fins que no s'hagi depurat la presència bacteriana. Com a alternativa, els ofereix fer servir les dutxes del pavelló de Sant Fruitós.

Segons van explicar ahir fonts d'Interior a Regió7, el brot afecta l'aigua de les dutxes i, en principi, no té cap afectació sobre les vies respiratòries ni suposa cap perill per a la salut dels treballadors. El risc només es produeix quan la legionel·la es detecta en torres de refrigeració, cosa que no és el cas.

El brot s'ha detectat arran de la darrera inspecció a les instal·lacions, que una empresa realitza periòdicament. El resultat es va donar a conèixer ahir al matí. La presència del bacteri obliga ara a fer un tractament d'hipercloració, que és previst que es faci avui a la tarda. Fins que no s'hagi realitzat, els bombers poden utilitzar les dutxes del poliesportiu de Sant Fruitós, situat a poca distància.

Un cop fet el tractament, les dutxes del parc ja podran entrar en servei. Quinze dies després, l'empresa tornarà a recollir mostres d'aigua per analitzar-les i acabar de certificar que no queden bacteris de legionel·la. Segons les mateixes fonts, aquest tipus de brots es donen en dutxes o aixetes que no s'utilitzen, de manera que es produeixen tolls d'aigua que s'acumulen en canals, cosa que facilita la proliferació del bacteri.

La clausura de les dutxes representa una alteració important a la vida quotidiana del parc de Bombers de Manresa, ja que els torns de treball duren 24 hores i, per tant, els bombers s'hi dutxen diverses vegades al llarg de la jornada, sobretot ara a l'estiu, com a mínim després de cada servei.

A més, la incidència es produeix en una època amb una elevada freqüentació al parc, ja que, a banda dels vuit bombers habituals de guàrdia, també hi ha els quatre efectius de pràctiques, els auxiliars forestals, el personal dels mitjans aeris i altres treballadors que al llarg del dia passen pel parc i que també fan servir les dutxes.

«A l'estiu, al llarg del dia, solen fer servir les dutxes més d'una vintena de persones», explicava ahir el representant d'UGT dels Bombers a la Catalunya Central, Víctor Fernández, per fer palesa l'afectació de la incidència. Fernández va confiar que no hi hagi risc per a la salut, tenint en compte que les dutxes van estar utilitzant-se fins ahir a primera hora del matí. «La sort és que, com que la legionel·la era a l'aigua de la dutxa, no entra a les vies respiratòries. És diferent si es detecta en torres de refrigeració», va dir.