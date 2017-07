Un incendi crema en una zona agrícola i forestal de Bellprat

Un incendi crema des d'aquest dimecres al migdia una zona agrícola i forestal de Bellprat, al sud de l'Anoia, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que hi treballen amb 22 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris.

El foc, que ja hauria cremat 20 hectàrees, ha obligat a tallar la carretera B-220, que connecta Santa Maria de Miralles i Santa Coloma de Queralt. El tall es produeix entre els quilòmetres 8 i 10, segons Trànsit.

L'incendi, segons les mateixes fonts, s'ha declarat a les 13.13 hores a la zona de Montalegre i està cremant uns camps, marges i superfície forestal. En concret, s'ha iniciat al paratge conegut com la plana de la Casa Blanca. En l'extinció també hi participen vehicles de les ADF de la zona, a més a més d'un parell de tractors, per llaurar els camps.

Tot i que els flancs de l´incendi són de progressió lenta, s´estan dedicant més esforços al flanc esquerre i pel que fa al cap, no ha traspassat la carretera.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 113 trucades que alertaven de l'incendi.