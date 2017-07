Ferida una paracaigudista en un aterratge forçat a l'aeròdrom de Sant Fruitós

Una paracaigudista ha resultat ferida aquest dijous al migdia en un aterratge forçat a la zona de l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages, segons han informat fonts dels Bombers, del SEM i de la instal·lació. La dona ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, amb una valoració inicial de poca gravetat, segons el SEM.

L'accident ha tingut lloc a 3/4 de 12 del matí, quan la paracaigudista ha aterrat a fora del camp de l'aeròdrom i ha anat a parar en una zona de difícil accés, per la qual cosa ha impactat amb el terra de forma brusca. La dona no ha perdut el coneixement, però no es podia moure i es queixava de mal a la zona lumbar, segons fonts dels Bombers.

Fins a l'indret s'hi han traslladat una dotació dels Bombers, dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM, que ha traslladat la paracaigudista a l'hospital manresà.