Igualada recull dades de totes les naus químiques arran del núvol tòxic del 2015

Els Bombers de la Generalitat tindran fitxers amb informació específica de totes les empreses químiques d'Igualada, com per exemple els elements crítics i els punts de risc de cadascuna d'elles. Les fitxes seran elaborades per estudiants de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, que visitaran les naus del sector i entregaran la documentació al cos d'emergències.

L'objectiu és que, en cas d'accident químic en alguna de les empreses, els Bombers disposin d'informació immediata sobre les característiques de la nau, per tal de poder resoldre la incidència de la manera més ràpida possible. D'aquesta manera, es vol evitar que es torni a produir una situació de perill com la del 12 de febrer del 2015, en què una fuita en una empresa del polígon de les Comes va provocar un núvol corrosiu que va fer confinar tota la població d'Igualada i del seu entorn.

«En els primers moments en què es va produir aquella fuita, desconeixíem una mica què estava passant. Si haguéssim pogut tenir una fitxa d'aquest tipus, s'hauria pogut agilitzar la manera d'actuar i hauríem pogut saber què estava passant en aquell moment», explica a aquest diari el cap del parc de Bombers d'Igualada, Fer-ran Beltran. Segons afegeix, «ara podrem tenir, en una sola pàgina, tota la informació d'una empresa». Aquest sistema, assegura, serà més pràctic que no pas el de posar en marxa només el pla d'emergències, «que és molt enrevessat a l'hora d'una actuació».

De forma pionera, les fitxes de les empreses es crearan gràcies a un conveni entre Interior, l'Escola Tècnica d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia, que es va signar ahir. Segons el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud, Joan Rovira, es tracta d'un «conveni innovador: no tenim cap altre exemple a Catalunya on totes tres parts treballin conjuntament per millorar protocols».

De moment, els Bombers ja han visitat set empreses químiques d'Igualada, que seran les primeres que elaboraran les fitxes, i l'objectiu és que s'arribin a fer fitxers de totes les naus del sector. Ara, Interior nomenarà un tutor per als estudiants, i la Unió Empresarial farà d'enllaç entre Interior i les empreses químiques.