Reobren les dutxes del parc de Bombers de Manresa afectades per un brot de legionel·la

El Parc de Bombers de Manresa ha tornat a obrir les dutxes de les instal·lacions aquest dijous al matí després que l'empresa de manteniment realitzés aquest dimecres a la tarda un tractament d'hipercloració. Una inspecció rutinària va detectar aquest dimarts un brot de legionel·la a l'aigua sanitària del parc, motiu pel qual es va procedir al tancament de les dutxes.

Mentre les dutxes han estat tancades, els bombers s'han hagut de traslladar al poliesportiu de Sant Fruitós de Bages, molt proper a les instal·lacions de Manresa. Segons han informat fonts dels Bombers, els tècnics de manteniment tornaran a recollir mostres d'aigua d'aquí quinze dies per analitzar-les novament i acabar de confirmar que no queden bacteris de legionel·la.

El brot de legionel·la a les dutxes es produeix a l'aigua sanitària i, segons han informat els Bombers, en principi no té cap afectació sobre les vies respiratòries ni suposa cap perill per a la salut dels treballadors. Aquest tipus de brots es dóna en dutxes o aixetes que no s'utilitzen, per no fluir l'aigua, de manera que es produeixen tolls d'aigua que s'acumulen a canals i això facilita la proliferació del bacteri.