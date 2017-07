Un incendi obliga a tancar un restaurant d'Igualada

Un incendi ha cremat aquest divendres al matí la campana extractora i la xemeneia del restaurant El Racó del Traginer d'Igualada. El foc també ha afectat els motors del sistema d'extracció, per la qual cosa l'establiment haurà d'estar uns dies tancat al públic, segons han explicat responsables del local a aquest diari.

L'incendi, segons fonts dels Bombers, s'ha declarat poc abans de 2/4 de 9 del matí, a la campana extractora del restaurant, situat al carrer dels Traginers, número 5, d'Igualada. En aquell moment, els treballadors del restaurant acabaven d'encendre la brasa amb l'objectiu de preparar els esmorzars.

A causa del foc i de la fumera, el personal ha hagut de sortir al carrer, per seguretat. Fins a l'indret s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, que han donat per extingit l'incendi a 3/4 de 10 del matí. No hi ha hagut ferits.

Com a conseqüència de l'incendi, el restaurant ara haurà de renovar la xemeneia i el sistema d'extracció, amb la qual cosa haurà d'estar tancat durant uns dies, segons han explicat des d'El Racó del Traginer.