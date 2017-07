Mor un veí de Manresa a causa d'un accident al Passeig del Riu

Un veí de Manresa de 66 anys d'edat ha mort aquest divendres com a conseqüència d'un accident de trànsit ocorregut dijous al vespre al Passeig del Riu de la capital del Bages, segons ha informat la Policia Local. Inicialment, l'home havia resultat ferit greu però posteriorment ha mort a l'hospital.

Els fets, segons la Policia Local, van tenir lloc dijous poc després de les 7 del vespre al Passeig del Riu, a l'altura del número 38, on van xocar tres cotxes per causes que es desconeixen.

La víctima mortal és un manresà de 66 anys que conduïa un turisme Suzuki i que inicialment va resultar ferit greus. Els conductors dels altres dos turismes, una dona de 41 anys de Sant Salvador de Guardiola i un home de 35 anys de Manresa, van resultar amb ferides menys greus.