Ferit greu un motorista en un xoc frontal a Coll de Nargó

Un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit aquest dissabte al matí a la carretera LL-511, al terme municipal de Coll de Nargó. Segons el cos de Bombers, que hi ha enviat dues dotacions, un moto ha col·lisionat frontalment contra un turisme i com a conseqüència el motorista ha resultat ferit greu, amb un fractura important a la cama, i dos ocupants del turisme han patit contusions lleus, segons el primer pronòstic de l´equip mèdic que s´hi ha desplaçat. L´avís s´ha rebut a les 10.23 i no hi hagut, segons el Servei Català de Trànsit, cap afectació viària arran de l´accident. El motorista ha estat evacuat a l´Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.