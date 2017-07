Mor un manresà després de resultar ferit en un xoc en cadena al Passeig del Riu

Un veí de Manresa de 66 anys, Joan Codina Bartoló, va morir ahir a la matinada poques hores després d'haver resultat ferit en un accident de trànsit entre tres cotxes al Passeig del Riu de la ciutat, a l'altura de La Carpa. El seu comiat es farà demà diumenge, a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat de Funerària Fontanova.

L'accident, segons van explicar ahir fonts policials i testimonis a aquest diari, va tenir lloc dijous poc després de les 7 de la tarda al Passeig del Riu, a prop de la cruïlla amb el carrer de Folch i Torres, just a l'altura de La Carpa del Riu.

L'accident va ser una col·lisió en cadena entre tres cotxes al carril en sentit plaça del Mil·lenari, davant del pas de vianants que hi ha a l'altura de l'escola Joviat. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que conduïa la víctima mortal va col·lidir amb el vehicle de davant, el qual, al seu torn, va envestir el que anava davant seu.

Com a conseqüència de l'accident, Joan Codina va ser atès per una ambulància del SEM, que el va valorar inicialment amb un pronòstic tipificat com a menys greu, segons van informar fonts del cos d'emergències. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va morir poques hores després, durant la nit de dijous a divendres.

El cos de la víctima va ser traslladat ahir al matí als dipòsits de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. L'autòpsia ha d'aclarir si la mort es va produir com a conseqüència directa de les lesions o a causa d'alguna altra patologia sobrevinguda amb l'accident, segons van explicar ahir les mateixes fonts policials.

Pel que fa als conductors dels altres dos vehicles, van resultar ferits lleus. Es tracta d'un veí de Manresa de 35 anys, que va ser traslladat al mateix hospital manresà, i d'una dona de 41 anys de Sant Salvador de Guardiola, donada d'alta al mateix indret, segons fonts del SEM. Al lloc del sinistre hi van treballar diverses patrulles de la Policia Local.

Casat i amb dos fills, Joan Codina Bartoló vivia a Manresa, al barri de la Carretera de Santpedor. El comiat serà demà a les 5 de la tarda, a la sala Montserrat de Funerària Fontanova, c/ Bruc, 11-13.