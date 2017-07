Un camió vessa part de la càrrega a la C-58 a Castellbell i obliga a tallar la carretera

Un camió que circulava per la C-58, al terme de Castellbell i el Vilar, ha patit, al voltant de les 7 d'aquest matí, un vessament de part de la càrrega de benzisodiazol que transportava, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Posteriorment, un vehicle ha col·lidit amb el camió i una persona ha resultat ferida lleu, tal i com ha apuntat el Servei Català de Trànsit. A conseqüència de l'accident, s'ha hagut de tallar la calçada durant aproximadament dues hores al punt quilomètric 37,5 i s'ha desviat el trànsit cap a la C-16.

El vehicle transportava quatre contenidors dels quals tres han patit vessament d'aquest líquid que s'utilitza a les torres de refrigeració per atacar la legionel·la, segons han apuntat fonts dels bombers, que han desplaçat tres dotacions al lloc de l'accident. La mateixa empresa que transportava el producte s'està encarregant de la retirada del líquid, que no suposa cap perill. Un conductor que circulava per la via ha estat qui ha alertat de l'accident, que no ha causat ferits.