Els judicis ràpids consoliden l'augment de l'activitat dels advocats d'ofici a Manresa

L'activitat dels advocats d'ofici augmenta a Manresa com a conseqüència, en part, de la nova Llei d'enjudiciament criminal, que limita a sis mesos el termini d'instrucció de les causes. És a dir, que la seva instrucció i la derivació a judici es fa amb més celeritat. Això fa incrementar el nombre de vistes i, per tant, la demanda dels Serveis de Torn d'Ofici i Assistència al Detingut també creix. L'any passat ja se'n va registrar un augment després d'un descens generalitzat durant anys. Les dades dels col·legis d'advocats de Catalunya indiquen que el primer semestre del 2017 el creixement es consolida i percentualment és més gran que el de tot l'any anterior.

La demanda dels serveis de justícia gratuïta creix el 4,4% a Manresa, i passa de 3.623 actuacions els sis primers mesos de l'any passat a les 3.781 d'aquest. L'increment de tot el 2016 respecte del 2015 va ser del 2,9%. Precisament, el que fa augmentar el nombre d'actuacions dels lletrats d'ofici són les causes en l'àmbit penal, ja que s'hi observa un creixement del 21,1%, que en xifres absolutes vol dir que es passa de 1.223 casos a 1.481.El partit judicial de Manresa lidera el creixement de casos penals atesos per lletrats d'ofici, ja que el segon que té un increment més important és Vic, amb el 17,9%. A Barcelona l'augment de casos penals en què s'ha requerit la justícia gratuïta és del 10,1%.

Els anys anteriors al 2016 hi havia una tendència a la baixa del servei, tot i haver repunts puntuals. «La nova Llei d'enjudiciament criminal, a part de fixar uns nous terminis que ajuden arxivar més casos, també tipifica com a delicte causes que abans eren considerades com a faltes. La nova legislació explica en part aquest increment, i també el fet que els Mossos d'Esquadra, quan detenen una persona, avisen en primer lloc l'advocat perquè l'assisteixi. Amb la qual cosa, a part d'aquesta primera visita, el lletrat acaba fent una segona actuació i això fa incrementar l'assistència als detinguts en general, tot i que a Manresa l'assistència als detinguts es manté com l'any passat», explica el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié.

L'increment de l'activitat realitzada pels Serveis de Torn d'Ofici i Assistència al Detingut ha comportat que la inversió en justícia gratuïta a Manresa sigui el 8,5% superior, i ha passat dels 655.402 euros als 711.112. «L'augment també s'explica perquè els lletrats d'ofici cobren més que abans, ja que el 2012 van patir retallades i ara hi ha un increment del que perceben», puntualitza Pié. A escala catalana, l'increment és del 6,3% i la inversió en el primer semestre del 2017 ha estat de 28.364.458 euros.

L'augment a Manresa de les actuacions dels advocats d'ofici s'explica ben bé per les causes penals, perquè en els altres àmbits l'activitat es manté respecte de l'any passat o disminueix. En partit judicial de Manresa, el nombre de casos civils atesos pel servei de justícia gratuïta és de 640, 14 menys que fa un any. Fins i tot en l'àmbit social hi ha 13 casos menys, en total n'hi ha 72. Precisament, quan va esclatar la crisi, a l'any 2008, aquests van ser els àmbits en què es va disparar la demanda dels advocats d'ofici.

A escala catalana, sí que s'observa un augment del 7,1% dels casos civils en què treballa un lletrat del servei de justícia gratuïta. Analitzant les dades globals, Pié afirma que «va molt vinculat a certa recuperació de l'economia, malgrat no haver sortit d'una situació complicada, perquè ara sí que hi ha més possibilitat d'embargar béns. Abans, com que la situació era més complicada, ja no s'iniciava el procés judicial».