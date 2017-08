Alerta màxima aquest dijous per l'elevat risc d'incendi i la calor a la Catalunya Central

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en Prealerta aquesta tarda el Pla especial d´emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per la previsió demà d´elevat risc d´incendi forestal a 24 comarques catalanes. Entre elles, hi ha les de la Catalunya Central: Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès.

A més, per demà també hi ha vigent un avís de calor intensa sobretot a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el pre-litoral de Barcelona.

La decisió de posar en prealerta el pla INFOCAT per demà dijous es va prendre aquest dilluns durant la reunió del Comitè Tècnic del pla, en què ja es va preveure que la situació es podia complicar de cara a finals de setmana per la combinació dels fenòmens de temperatures elevades i sequera acumulada.

A la reunió van assistir-hi membres de Protecció Civil, del cos de Bombers de la Generalitat, Mossos d´Esquadra, Agents Rurals, Servei Meteorològic de Catalunya, Sistema d´Emergències Mèdiques, Diputació de Barcelona, Secretariat de Federacions d´Agrupacions de Defensa Forestal i CAT112.

Les comarques més afectades pel risc d'incendi forestal demà són:

- Demarcació de Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental

- Demarcació de la Catalunya Central: Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès

- Demarcació de Girona: Gironès, Pla de l'Estany i Selva

- Demarcació de Lleida: Garrigues, Segrià, Segarra, Noguera i Urgell

- Demarcació de Tarragona: Alt Camp, Baix Penedès i Priorat

- Demarcació de Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta

Es demana a la ciutadania anar amb molt de compte, evitant qualsevol situació de risc i alertar ràpidament al telèfon d´emergències 112 de Catalunya si es veu una columna de fum. Protecció Civil recorda també que cal extremar les precaucions en les activitats a l´entorn de zones forestals i evitar accions que puguin generar un incendi forestal, com llençar burilles des d´un vehicle encara que semblin apagades, deixar deixalles o qualsevol resta en entorn boscós o a prop, etc.

D´altra banda, amb l´avís de calor Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania informar-se de com fer front a aquestes altes temperatures, evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beure molta aigua, encara que no tingueu set.

També cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, nadons, malats crònics,...) i es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, als familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s´hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.