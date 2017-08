La Guardia Civil intervé prop de 19.000 euros a la duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil va denunciar aquest dimarts cap a les 11.30 hores un veí de la demarcació de Barcelona procedent d'Andorra després de ser sorprès a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell) amb la quantitat de 19.895 euros, que no havà declarat. Els agents van inspeccionar el vehicle que conduïa l'home en el qual van trobar els diners a l'interior d'un sobre que hi havia a la guantera i al portanadons. Davant els fets, el conductor va ser denunciat per infringir la normativa sobre blanqueig de capitals. L'infractor va poder continuar el viatge amb 1.000 euros, en concepte del 'mínim de supervivència, mentre la resta els diners van ser posats a disposició de la Comissió per a la prevenció de blanqueig de capitals i infraccions monetàries del Banc d'Espanya.