Els Mossos salven un home que es cala foc a l'Anoia

Agents dels Mossos d´Esquadra de Manresa van salvar la vida d´un home que es va calar foc a ell mateix i va intentar llançar-se pel forat de l´escala de domicili on viu, segons ha confirmat el Sindicat Autònom de la Policia. Els fets van tenir lloc el 8 de juliol, quan l´home, de l´Anoia –el sindicat no ha especificat la població–, es va calar foc davant la presència dels agents, però l´actuació ràpida dels Mossos va fer que l´home no es tragués la vida. Els membres del cos policial que hi van intervenir van patir ferides i cremades que els obliguen a estar de baixa.

Els agents que van participar en aquesta operació són del Grup 61 de l´Àrea Regional de Recursos Operatius dels Mossos d´Esquadra a Manresa.

El sindicat, el comunicat del qual ha fet pública la intervenció dels mossos, desitja que «els cinc agents que encara estan de baixa es recuperin aviat i es reincorporin a la tasca diària». El Sindicat Autònom de la Policia diu que fa pública l´actuació perquè considera que intervencions com la que va tenir lloc a l´Anoia s´han de donar a conèixer perquè es vegi el grau de compromís de la policia catalana amb la seva feina. El comunicat continua dient que «aquest tipus d´actuacions dignifica el treball que porta a terme els membres de la policia catalana».