Els Bombers cada cop han de rescatar més persones a les muntanyes de la Catalunya Central

L'entorn paisatgístic i les muntanyes de la Catalunya Central atrauen cada cop més excursionistes i per aquest motiu augmenten els rescats que han de fer els bombers a les comarques de l'interior. Una tendència a l'alça que s'està registrant des de fa anys, però al 2016 hi va haver un salt molt important. En els set primers mesos d'aquest any la xifra de salvaments ha augmentat el 9,6% a les comarques de la regió central, on el Pedraforca i Montserrat són els principals punts negres.

L'afició per fer excursions és creixent i per aquest motiu els Bombers aconsellen, sobretot als menys experimentats, una bona preparació abans d'iniciar una ruta o fer qualsevol tipus d'activitat a la muntanya. I és que part de les incidències són evitables, asseguren. Aquest 2017, on ha crescut més el nombre de rescats és a la Cerdanya, amb un increment del 100%. També augmenten a l'Anoia, concretament als municipis de l'entorn de Montserrat, i és que aquesta muntanya emblemàtica és un dels punts negres de la Catalunya Central i és on els Bombers s'han de desplaçar més per casos d'emergències. Això fa que el nombre de rescats sigui més alt als pobles del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat Nord que hi ha al voltant d'aquest entorn natural. Els Bombers coneixen bé el terme de Monistrol perquè és de lluny l'indret del Bages on fan més salvaments, i és que aquest any ja s'hi han desplaçat 14 vegades. El segon municipi és Marganell, amb set. El municipi del Bruc, a l'Anoia, és un dels indrets que concentren més excursionistes que volen fer un itinerari per Montser-rat, i els nombre d'intervencions dels Bombers a la zona ha passat de 13 a 17.

En el còmput general del Bages, la dada de salvaments és molt similars a la de l'any passat, però és que l'increment del 2015 al 2016 va ser molt important, del 60,8%.

La comarca que porta més maldecaps als Bombers és el Berguedà, on hi ha el principal punt negre d'accidents de muntanya, el Pedraforca. Al terme de Saldes, els Bombers hi han hagut d'intervenir 14 vegades. El Berguedà, de fet, es manté com la cinquena comarca catalana on s'efectuen més rescats. Els Bombers asseguren que des de fa sis anys es nota un boom del muntanyisme, i cada cop més persones fan esport a l'aire lliure.