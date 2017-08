Els pagesos del Baix Llobregat Nord reconeixen un descens dels robatoris gràcies a les patrulles rurals

Per tercer any consecutiu, els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància a les explotacions agrícoles del Baix Llobregat Nord coincidint amb la recollida de la fruita dolça. El dispositiu, que s'allargarà fins a finals d'agost, té per objectiu prevenir furts i robatoris i incrementar la seguretat dels pagesos al territori. A més, i com explica Albert López, cap de policia de proximitat de l'ABP Martorell, també s'intenta conscienciar els pagesos de la necessitat de denunciar els robatoris per donar visibilitat al problema i poder combatre'l. La valoració dels pagesos en aquests tres anys és molt positiva. Josep Maria Mas, pagès de Martorell, lamenta que el robatori de fruita i de material és habitual a la zona i que, gràcies a les patrulles policials, s'ha reduït significativament.

Josep Maria Mas explica que en els anys que porta fent de pagès ha patit furts i robatoris diversos. Des de gent que passeja per la zona i s'endú uns melons, a grups organitzats que arriben de nit amb furgonetes i en poques hores s'enduen 1.000 o 2.000 quilos de fruita. "De vegades, més que el que et roben, el que més mal fa són les destrosses als arbres i a les collites", lamenta.

També ha patit robatoris de maquinària. L'últim fa uns dos mesos quan durant la pausa per dinar els lladres es van endur tot el sistema de reg. "Ens tenen vigilats i saben quan entrar a la finca i endur-se el que volen", afegeix.

És per això que celebra que per tercer any consecutiu els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb els Agents Rurals i les Policials Locals dels diferents municipis, hagin intensificat la vigilància a les zones rurals durant la recollida de la fruita dolça, que va del mes de maig a finals d'agost. Mas assegura que les patrulles són "molt efectives" perquè són dissuasives i que la comunicació amb la policia és molt fluïda.

Albert López, cap de policia de proximitat de l'ABP de Martorell, explica que van decidir posar en marxa aquest dispositiu rural perquè van constatar que el nombre de denuncies presentades no es corresponia amb la percepció d'inseguretat que tenien els pagesos. "Costa molt que la pagesia denunciï petits furts o robatoris, fins i tot quan ens oferim a recollir la denúncia a la mateixa explotació, i això fa molt difícil combatre el problema", assenyala.

Un dels aspectes importants del dispositiu és demostrar als pagesos que tenen els mossos a prop. Això, explica López, s'aconsegueix amb molta comunicació i amb una presència constants al territori.

Una de les funcions de les patrulles és oferir consells de seguretat als pagesos com ara no deixar a l´exterior cap eina que pugui facilitar forçaments als accessos, disposar d´un inventari d´objectes de valor amb el número de sèrie, instal·lar tanques perimetrals o murs resistents i trucar al telèfon d´emergències 112 si s´observa gent o vehicles no coneguts pels voltants.