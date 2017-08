Un conductor mor en un accident a l'A-2 a Castellolí

El conductor d'un turisme, de 58 anys, ha mort aquest migdia a l'autovia A-2, a l'alçada de Castellolí. Per causes que encara es desconeixen el vehicle ha sortit de la via i el conductor, i únic ocupant, ha quedat atrapat a l'interior.

Ha mort en el mateix lloc de l'accident i els bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per treure el cos de l'interior. Fins al punt de l'accident s'ha desplaça dues dotacions dels bombers.

A causa de l'accident, els Mossos d'Esquadra han hagut de tallar un dels carrils en sentit Barcelona i hi hagut un quilòmetre de cua.