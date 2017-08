El jutge nega la indemnització a una caixera de Manresa víctima d'un assalt

Una caixera de Manresa s'ha quedat sense la indemnització que reclamava pels problemes de salut que té després de forcejar contra uns assaltants que van atracar el supermercat on treballava, el Mercadona del carrer de Francesc Moragas, a tocar de la plaça del Mil·lenari. La dona ja tenia problemes a la columna vertebral amb anterioritat, però es van agreujar després del robatori.

L'empleada va demandar la cadena de supermercats, la Seguretat Social i la Mútua Asepeyo en no reconèixer que els seus problemes de salut són conseqüència de les lesions que va tenir arran de l'intent de robatori. El jutge, que ja ha emès la sentència, argumenta que no es pot demostrar una relació de causa-efecte del seu deteriorament físic i, per tant, desestima la reclamació per incapacitat que reclamava.

L'atracament va tenir lloc el 15 de gener del 2011, quan dues treballadores del supermercat van ser alertades que quatre joves estaven robant objectes de les estanteries i els amagaven a l'interior de la jaqueta d'un dels individus. Una de les empleades va demanar que ho retornessin tot, va descordar la jaqueta i van començar a caure els productes que volien a robar. Un dels nois va empènyer l'empleada i va fugir corrents, però la treballadora el va seguir. En veure que la tenia al darrere, l'assaltant la va agafar i la va tirar bruscament a terra.

La caixera, que actualment té 40 anys, aquella mateixa tarda va ser atesa perquè li feia mal l'esquena, el colze i la mà arran de l'assalt al supermercat. La dona, però, ja feia quatre anys que li havien diagnosticat deformacions a la columna vertebral, arran de molèsties que tenia. En els mesos posteriors a l'atracament es van agreujar els problemes de salut i l'esquena es va deteriorar de forma important, i va arribar a ser hospitalitzada en dues ocasions: mig any després del succés i al final del 2012, tal com consta la sentència del jutge. El diagnòstic sempre era el mateix, una hèrnia discal que no presentava millora. Finalment, va ser intervinguda quirúrgicament el febrer del 2013. Els problemes no van acabar aquí, sinó que després de l'operació els metges li van detectar una fibrosi postquirúrgica.



Un escrit favorable

L'afectada va presentar al jutge un document mèdic d'Althaia favorable en què s'especifica que «abans de l'agressió la pacient feia vida normal social i laboral» i que les lumbàlgies «són conseqüència del traumatisme» produït en l'assalt. Al final, no es va tenir en compte l'escrit de l'especialista i va prevaler els informes pericials.

En la sentència, el magistrat destaca que al 2007, anys abans del succés al Mercadona, «la víctima ja tenia una malaltia congènita i degenerativa, malgrat l'edat», i que ho evidencia el TAC que se li va practicar quan li van detectar les primeres deformacions a l'esquena. També argumenta que en l'atenció mèdica que va rebre immediatament després de l'atracament, els metges no li van detectar cap problema de salut arran dels cops rebuts aquell mateix dia i que la recomanació dels especialistes va ser repòs i que anés a la mútua per seguir-ne l'evolució.

«Es va reincorporar al seu lloc de treball l'endemà amb un tractament a base d'antiinflamatoris, i no es fa referència en l'informe l'existència d'una lesió traumàtica determinada per l'accident. No queda acreditat el binomi causa-efecte», conclou el jutge, i afegeix que són lesions d'origen degeneratiu.