Trànsit anuncia que instal·larà un radar nou a la C-16 després de l'estiu

El Servei Català de Trànsit (SCT) té previst instal·lar un nou radar a la C-16 després de l'estiu. De fet, la idea és col·locar 13 radars de tram nous i passar, d'aquesta manera, dels 19 que hi ha actualment i que cobreixen prop de 100 quilòmetres de carretera a 32. Així ho va anunciar la directora del SCT, Eugènia Domènech, ahir en una entrevista a TV3. Un dels primers que entrarà en funcionament serà a la C-16, després de l'estiu. Domènech va defensar que el resultat d'aquest tipus de radar és «molt efectiu» per reduir la sinistralitat, i va assenyalar que, després d'analitzar els que van instal·lar l'estiu del 2015, van comprovar que s'ha reduït el 70% de mitjana l'accidentalitat amb víctimes mortals i ferits greus en aquests trams. Per a la directora del SCT, els radars de tram permeten que el conductor compleixi el límit de velocitat en un determinat tram i no només en un punt i que s'adaptin a les característiques de la carretera.

El Servei Català de Trànsit no va poder confirmar si es tracta del radar que ja havia anunciat que instal·laria en el tram de Cercs de la C-16. Tot apunta, però, que Domènech s'estava referint a aquest radar, que ja s'havia d'haver instal·lat fa un any.

El tram de Cercs de l'eix del Llobregat està pendent d'estrenar dos radars per trams que calcularan la velocitat mitjana dels vehicles i multaran els que excedeixin el màxim permès. El radar per tram llegeix la matrícula a l'inici i al final, i es multa el conductor si excedeix la velocitat mitjana en el recorregut prèviament establert. El primer es va instal·lar a Catalunya el 2009, al túnel de Vielha.