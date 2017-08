Les màximes al Bages s'acosten als 40 graus en un dia de calor intensa

Calor intensa aquest dijous a totes les comarques de la Catalunya Central, amb temperatures màximes més altes del que sol ser habitual en el mes d'agost. A Manresa, aquest dijous a les 13.30 h, els termòmetres marcaven 38,6 graus centígrads, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. En les darrers dues dècades, a la capital del Bages, en comptades ocasions la màxima ha superat la temperatura que es va registrar ahir en un mes d'agost i fa tres anys hi va haver el mateix registre.

A diversos punts de la comarca del Bages es va vorejar els 40 graus. A Sant Salvador de Guardiola es va arribar als 39,8, al Pont de Vilomara als 39,3, i a Castellnou de Bages als 38,9 graus, segons les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. A altres comarques de la regió, tot i que la calor també va ser intensa, no van arribar a les temperatures del Bages. A Igualada, la màxima va ser de 37,6, a Berga, de 36, i a Solsona, de 37,9. Les mínimes que hi va haver al llarg de la jornada també van ser altes. I és que a Manresa, a les 7.20 del matí, la temperatura era de 22,1.

L'onada de calor que afecta diverses comarques de Catalunya és previst que s'allargui fins demà, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de diumenge les temperatures tendiran a baixar fins arribar als valors més habituals per al mes d'agost.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania que vagi amb molt de compte i eviti qualsevol situació de risc, com practicar activitat esportiva al migdia. A més, també recorda que cal extremar les precaucions en les activitats en zones boscoses i evitar accions que puguin generar un incendi forestal, com llençar burilles des d'un vehicle encara que semblin apagades, deixar deixalles o qualsevol resta en entorns boscosos o a prop, etc.

D'altra banda, amb l'avís de calor es recomana a la ciutadania informar-se de com fer front a aquestes altes temperatures, evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beure molta aigua, encara que no es tingui set. També cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, malalts crònics, nadons...) i es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les altes temperatures que es registren aquests dies.