Més de 200 persones recorden a Solsona el menor mort a Roses

Dol a Solsona per la mort dijous del menor de 13 anys a Roses (a l'Alt Empordà) quan participava en una ruta organitzada per un esplai de la ciutat. Autoritats locals del govern i l'oposició, i membres de l'Esplai Riallera van participar ahir a la tarda en un emotiu minut de silenci per recordar el nen i donar ànims a la família, els companys del nen i els membres de l'esplai, que estan passant un moment dur pel tràgic succés.

«Acompanyem en el sentiment els pares i els dos germans en aquests moments difícils», va dir el tinent d'alcalde de la ciutat, Lluís-Xavier González, abans del minut de silenci. El dirigent polític també va tenir paraules per als membres de l'esplai solsoní: «també donem ànims als monitors i als companys perquè no han de tenir cap sentiment de culpa ja que es va tractar d'un accident fortuït». El funeral del menor tindrà lloc demà a les 10 del matí a Barcelona.

El menor era natural de la capital catalana i la seva família està vinculada amb el Solsonès perquè estiuejava a Sant Llorenç de Morunys. Membres històrics de l'entitat, la qual farà aviat 50 anys, afirmaven que estaven molt afectats pel que va succeir, però «amb la consciència tranquil·la que va ser un accident i que les activitats es van fer amb totes la garanties». També els membres de l'esplai van afegir que no era el primer cop que feien la ruta per la Costa Brava, i que «des de fa gairebé cinc dècades diferents grups fan sortides a diversos punts de Catalunya sense haver passat mai res».

El menor formava part d'un grup de 15 nens i tres monit0rs que feien una ruta per la Costa Brava durant una setmana. A l'itinerari l'acompanyava també el seu germà bessó. El nen va caure des d'un penya-segat des d'una altura de 30 metres en un indret rocós en què els Bombers van haver d'accedir amb una embarcació privada per intentar reanimar el menor.