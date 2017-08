Trànsit instal·larà de nou el polèmic radar dels Comtals

Plataforma de formigó on hi havia el radar.

Plataforma de formigó on hi havia el radar. David Bricollé

No queda ni rastre del polèmic radar de la C-55 dels Comtals, que el maig va aparèixer cremat i que des de llavors no funcionava. Però el Servei Català de Trànsit (SCT) assegura que n'instal·larà un de nou al mateix lloc.

De moment, però, no se sap quan el col·locaran. Tècnics del SCT han retirat el radar, que estava mig ennegrit pel foc i amb el vidre trencat, i ara només en queda la plataforma de formigó.

Es tracta d'un radar que ha generat controvèrsia per l'augment de sancions a veïns de municipis del sud del Bages entre el febrer i el maig, quan va deixar d'estar en funcionament perquè algú el va trencar i li va calar foc. Fins i tot el Montepio va alertar de l'increment de multes pel radar. Trànsit assegura a Regió7 que, malgrat haver deixat de ser operatiu per culpa d'una bretolada, el nou radar no tindrà cap element més de protecció que la resta i que, de fet, els que compren i hi ha instal·lats a la xarxa viària catalana ja tenen elements de protecció contra bretolades o cops que puguin rebre per incidències. Protecció que en el cas de l'aparell dels Comtals va ser ineficaç.

El SCT no es planteja tampoc variar la limitació de velocitat de 80 km/h en aquest tram de la C-55. El radar era situat al punt quilomètric 25,5, just després del pont que connecta els Comtals amb Manresa, entre Castellgalí i la capital del Bages. És un punt de gran afluència de vehicles per la circulació de persones de Manresa i els municipis del sud de la comarca i els vehicles que es desplacen a l'àrea metropolitana.

Tot i ser un tram de 80 km/h s'activava quan els vehicles sobrepassaven els 88 km/h (hi ha un marge del 10 % sobre la velocitat permesa). Es tractava d'un radar fix que ja fa anys que estava instal·lat en aquest punt, però el Servei Català del Trànsit (SCT) admet que molts d'aquests aparells estan buits per fer un efecte dissuasiu, i que en tot cas s'activen durant alguns períodes.

Les darreres obres a la C-55 han servit per alterar-hi encara més les velocitats màximes. Fins fa pocs anys, tenia com a topall general els 90 km/h, però ara, en canvi, els senyals de la via presenten un ball de xifres al llarg de tot el recorregut, amb una alternança constant.

Al mes de març, el servei de Correus de Castellgalí havia repartit més d'un centenar de comunicacions de Trànsit, segons va explicar el mateix alcalde del municipi, Cristòfol Gimeno, i conductors de Sant Vicenç de Castellet asseguraven haver rebut fins a cinc sancions en pocs dies.