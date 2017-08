Un incendi crema 300 hectàrees de conreu i bosc a Artés i avança sense control cap a Oló

Una setantena de dotacions ter-restres continuaven treballant anit en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Artés, que a les 9 del vespre havia afectat un perímetre de més de 300 hectàrees, i avançava ràpidament en direcció nord-est, cap a Santa Maria d'Oló. A resultes de l'incendi, els veïns del nucli de Sant Joan d'Oló van haver de ser desallotjats de casa seva i preveien passar la nit al pavelló. També es van evacuar una cinquantena de nens i nenes d'una casa de colònies d'Artés i les famílies d'una dotzena de masies de la zona. A dues d'elles, se'ls hauria calcinat la casa.

El foc es va originar cap al voltant de 3/4 de 3 de la tarda al paratge conegut com les Planes, prop de la masia del Grifoller, aproximadament a un quilòmetre del nucli d'Artés. Es tracta d'una zona d'horts i cabanes associades als cultius, si bé els agents rurals encara no havien pogut determinar ahir al vespre quines haurien pogut ser les causes d'aquest incendi.

Ajudat pel fort vent que bufava, el foc es va propagar ràpidament en direcció nord-est, en una zona bàsicament forestal, amb turonets i amb molta discontinuïtat. Precisament, «l'orografia, el vent i sobretot la quantitat de camps sense llaurar» que hi havia, feien més complicades les tasques d'extinció, segons apuntava el cap d'operatius dels Bombers, Enric Cano, que dirigia les tasques des del centre de comandament, que es va situar al camí de les Planes, prop del nucli d'Artés, i d'on s'havia originat l'incendi. La virulència del foc va obligar a tallar una estona l'Eix Transversal a Sallent en sentit Girona i també la carretera B-431 a Artés.

Bona part de la feina es va concentrar dal llarg de la tarda al flanc esquerre, on els bombers treballaven per evitar que l'incendi afectés el paratge forestal conegut com el Carrer de Torcó, i, a última hora, també es es va reforçar la feina en el flanc dret per impedir l'avançament cap a a una zona abrupta i de difícil accés, segons explicava el director dels Bombers, Juli Gendrau. «L'objectiu és intentar-lo estabilitzar com més aviat millor, si pot ser aquesta mateixa nit», però admetia les dificultats a causa del vent i l'orografia, i sobretot per la retirada dels 21 mitjans aeris que van estar treballant fins que es va fer fosc, juntament amb dos hidroavions i l'avió de coordionació del ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

De la festa, al desallotjament

L'incendi va obligar a desallotjar de forma preventiva ahir a la tarda els veïns del nucli d'Oló, que precisament aquest cap de setmana era més poblat de l'habitual perquè coincidia amb Festa Major. L'Ajuntament de Santa Maria d'Oló va habilitar el pavelló municipal amb 130 llits perquè el centenar llarg de veïns desallotjats que ho volguessin, hi puguessin passar la nit. El mateix Ajuntament i altres del voltant, i també Creu Roja, van proveir de beure i menjar als desallotjats.

A banda del nucli de Sant Joan, també es van desallotjar 51 nens i 7 monitors de la casa de colònies de Clapers (vegeu més informació a la pàgina següent) i dotze masies de la zona: en concret, la Vall, El Pla, Ca la Ponsa, masia Oliveras, casa de la Muntanyola, Cal Cases, Can Plana, Cal Fuster, Cal Po, Ca la Mestressa, Ca l'Abellà, i Casanova del Tonet.

Per altra banda, dos habitatges de la masia de les Guixeres van quedar afectades pel foc. Les dues famílies que hi viuen van resultar il·leses, però han hagut de passar la nit fora de casa, que se'ls va cremar. L'Ajuntament d'Artés, per mitjà del Patronat de la residència, els va oferir llits de l'alberg, si bé sembla que haurien dormit a casa de familiars.