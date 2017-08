Un desallotjat pel foc: "És una angoixa permanent, et planteges què agafes i no agafes res"

L'angoixa és el malestar que van experimentar majoritàriament els veïns del nucli de Sant Joan d'Oló que van haver de ser desallotjats per l'incendi d'Artés i que aquest diumenge al vespre ja van poder tornar a casa seva. Un d'ells, en Josep Ramon Collado, ha relatat a l'ACN que van tenir un estat "d'angoixa permanent", sobretot pel fet d'estar lluny de casa seva "i tenir el neguit de veure que pot passar qualsevol cosa".

En el moment de marxar de casa, Collado ha dit que "et planteges què agafes i no agafes res perquè ho necessitaries tot". També s'hi va trobar en Dani Bolín, que, tot i que ell volia quedar-se a casa, finalment van optar per marxar al poliesportiu amb la seva parella i els seus fills: "Des d'allà ho vam passar molt malament, és molt complicat gestionar-ho perquè no tens informació i la situació en alguns moments va ser molt dramàtica". Els Bombers continuen treballant amb 17 dotacions terrestres i un mitjà aeri en les tasques d'extinció amb l'objectiu de poder donar l'incendi per controlat en les properes hores. Els esforços se centren al cap de l'incendi, on conflueixen el flanc dret i l'esquerre.

El foc d'Artés, que crema des de dissabte i ja està estabilitzat, ha afectat una superfície de 406 hectàrees de vegetació, la majoria forestal. Els Bombers continuen treballant amb 17 dotacions terrestres i un mitjà aeri en les tasques d'extinció amb l'objectiu de poder donar l'incendi per controlat en les properes hores. En aquests moments, segons fonts dels Bombers, els esforços se centren en el cap de l'incendi, on conflueixen el franc dret i l'esquerre. Les tasques d'extinció també se centren en repassar i rematar tot el perímetre afectat amb línies d'aigua i eines manuals, per tal d'evitar qualsevol represa.



"Veiem que era qüestió de temps que arribés el foc"



Bona part dels veïns desallotjats del nucli de Sant Joan d'Oló van passar la nit al pavelló de Santa Maria d'Oló, on l'Ajuntament i Creu Roja havien habilitat llits per dormir i menjar i beure, tot i que alguns van optar per allotjar-se a casa de familiars o amics. És el cas del Josep Ramon Collado i la seva família, que van allotjar-se a casa d'uns amics, ja que amb ells hi conviu la seva mare de 93 anys. Collado ha relatat que van viure una sensació "d'angoixa permanent" tant pels veïns que van decidir quedar-se a casa seva com per la informació que anaven rebent, ja que "no tot el què deien a través de les xarxes socials era cert i per tant havíem de fer una mica de periodistes per confirmar les fonts".

De la seva banda, en Dani Bolín i la seva família, que viuen a la Masia l'Espinal, van optar per passar la nit al poliesportiu de Santa Maria d'Oló. Bolín ha relatat que fa vuit anys que viuen a la casa i era el primer cop que vivien una situació com aquesta. "Veiem que era qüestió de temps que arribés el foc", ha relatat Bolín, que ha dit que van viure la situació amb "molta angoixa". Aquest veí ha explicat que abans de marxar de casa van guardar tots els animals i van treure els objectes que podien ser perillosos pel foc i "amb molta angoixa i molta rapidesa vam marxar". "Al poliesportiu ho vam passar molt malament perquè no tens informació i en alguns moments la situació va ser molt dramàtica", ha lamentat.

L'Albert Barré, de la Fundació la Plana, que en el moment de declarar-se l'incendi tenien tres grups amb unes 100 persones en total allotjades a la casa, ha relatat que "els grups van interrompre les activitats i van marxar, però nosaltres no vam abandonar la casa en absolut". En aquest sentit, Barré ha dit que "algú que s'estima un lloc és molt complicat que et facin marxar i deixar-ho tot. Evidentment tenim seny i si haguéssim vist les flames a deu metres haguéssim marxat". D'altra banda, també ha expressat que "és curiós, perquè lamentes que hi hagi un foc, però al mateix temps tens una sensació paral·lela que t'alegres que no t'hagi tocat a tu".



Les famílies dels dos habitatges cremats, amb les necessitats cobertes



Un dels regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artés, Israel Falcó, ha relatat que el consistori va estar fins aquest diumenge a les onze de la nit coordinant diverses tasques relacionades amb l'incendi fins que tots els veïns van poder tornar a casa seva. Falcó ha explicat que, com a conseqüència del foc, es van cremar dues cases i hi ha dues famílies afectades. En aquests moments, ha dit el regidor, "aquestes famílies ja tenen les seves necessitats cobertes i per tant ja hem aturat la crida de recol·lectar material per a ells". Tot i que l'Ajuntament encara no ha pres cap decisió en relació a aquestes dues famílies, Falcó ha dit que "l'ideal seria trobar un altre allotjament per a ells, però encara hem de parlar amb les famílies i analitzar les accions a fer".

Pel que fa a l'afectació forestal, el regidor ha relatat que també estan en contacte amb la Diputació de Barcelona per veure quines opcions tenen per demanar ajuts econòmics amb l'objectiu de restaurar la zona cremada. Falcó ha lamentat que el municipi "es troba gairebé cada any en situacions similars" d'incendi forestal i creu que "s'ha de treballar més en les tasques forestals perquè ha quedat demostrat que el que s'està fent és insuficient".

Quant a l'estat en què es troba l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, que va haver de ser hospitalitzat després de patir una caiguda realitzant tasques a l'incendi, Falcó ha dit que "evoluciona favorablement". Segons el regidor, en les properes hores el batlle serà traslladat de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell a l'Hospital de Manresa.