VÍDEO: El foc d'Artés vist des dels ulls dels Bombers

Al llarg del dia, els Bombers de la Generalitat continuaran treballant, amb 17 dotacions terrestres i un mitjà aeri en l´incendi de vegetació que crema des del passat dissabte a Artés i que està estabilitzat. Les tasques d´extinció es concentren en repassar i rematar tot el perímetre afectat amb línies d´aigua i eines manuals, per tal d´evitar qualsevol represa.

Aquest dilluns, el cos de Bombers ha fet públic un vídeo on es pot veure com van treballar contra el foc. Les imatges aèries, des de dins l'incendi i des del centre de control, mostren la gran tasca que fa el cos de la Generalitat per combatre les flames, que van arrasar més de 400 hectàrees de vegetació.