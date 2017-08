54 hores de lluita per controlar les flames

Han hagut de passar més de 54 hores perquè els Bombers donessin per controlat l'incendi d'Artés. Ahir a la tarda encara fumejava punts d'Oló i d'Artés i per aquest motiu els Bombers no van voler donar-lo per controlat fins s estar totalment segurs que les flames no revifarien. Finalment, a les 21.22 del vespre, van considerar que ja tenien sota control els punts més problemàtics i que feien témer que les flames es poguessin revifar.



Ahir ja no es veien les grans flames que dissabte van posar en perill masies d'Artés i Avinyó, i alcaldes i regidors que es van desplaçar sobre el terreny van veure un paisatge fumejant. «A la tarda [d'ahir] encara no estava l'incendi controlat perquè en algun lloc hi havia el temor que pogués revifar. Abans de les 6 de la tarda, a la zona dels horts d'Artés, en el punt on va començar l'incendi, s'ha vist com ha començat a sortir fum. Els Bombers estan a l'aguait de tot el que hi passa i ràpidament ha vingut un helicòpter a remullar l'àrea», explicava ahir a Regió7 Israel Falcó, regidor de l'equip de govern d'Artés que ahir estava seguint l'evolució del foc. On més treballaven ahir els Bombers era als voltants del nucli de Sant Joan d'Oló, fins on van arribar les flames. Tot i que no va créixer el perímetre afectat, era el punt que més fumejava i on hi havia més possibilitats que el foc pogués revifar.



El regidor artesenc va dir que properament estudiaran els casos de les dues masies del municipi que s'han cremat en aquest incendi per determinar quines accions caldrà emprendre a partir d'ara des de l'Ajuntament. «Abans d'aquest treball que s'haurà de fer, hem d'esperar que els Bombers donin per extingit l'incendi», explicava Falcó.



El 70% del terreny cremat és forestal i la resta, agrícola. Avinyó ha estat el municipi més afectat, amb més de 200 hectàrees cremades. A Artés, on va començar l'incendi, s'han cremat prop de 150 hectàrees i Santa Maria d'Oló és el terme amb menys zona afectada, amb poc més de 13 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Forestals.



Els Agents Forestals encara no tenen cap teoria sobre com es va originar l'incendi, tot i que tenen clar que les flames es van començar a estendre des d'una zona d'horts conegut com les Planes, aproximadament a un quilòmetre del nucli d'Artés. De fet, els Agents Rurals asseguren que no tenen cap indici i afegeixen que encara han de fer més indagacions per establir alguna hipòtesi.



Ahir a darrera hora de la tarda treballaven deu dotacions terrestres i dos d'aèries, que es van retirar quan va marxar el sol. Sobre el terreny s'hi van quedar quatre dotacions, que van feien, sobretot tasques de vigilància. Ahir a la nit s'esperava que avui a la primera hora del matí s'afegís un helicòpter per controlar l'estat del terreny afectat i poder declarar extingit el foc al més aviat possible.



L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, deia que ahir els Bombers també estaven treballant, sobretot, a la zona de l'Espinalt, un punt crític on en algun moment diverses cases van estar perill.



Ha estat un foc molt difícil de combatre per les elevades temperatures que imperaven dissabte, el dia que va començar, i pel fort vent que bufava, que van fer que s'estengués ràpidament pels municipis d'Artés, Avinyó i Sant Maria d'Oló. Dissabte a la tarda va ser el moment en què més efectius s'hi van desplaçar per tal d'impedir que les flames avancessin, fins a arribar a les 71 dotacions terrestres, 21 mitjans aeris i 140 voluntaris de 50 ADF, i 19 patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra. Diumenge a la tarda, quan els Bombers es van assegurar que el perímetre afectat no creixia, els efectius terrestres van baixar a 50 dotacions i sis, els aeris.



L'alcalde de Santa Maria d'Oló, Enric Güell, destacava ahir a Regió7 que els consistoris afectats s'hauran de posar en contacte amb al Diputació de Barcelona per tal d'iniciar els treballs de neteja de la zona i estudiar com es farà la regeneració dels boscos.



Per la seva banda, el Sindicat Autònom de Policia va denunciar ahir, en una nota de premsa, que els policies antidisturbis van haver d'accedir a l'incendi forestal d'Artés amb vehicles no preparats per fer desallotjaments.