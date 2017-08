Artés es mobilitza per ajudar els afectats de l'incendi

Els veïns d´Artés s´han mobilitzat per donar un cop de mà a les tres famílies més afectades per l´incendi que aquest cap de setmana ha mantingut amb l´ai al cor el poble i la comarca.

Dissabte a la tarda, l´Ajuntament va fer una crida a tots els artesencs perquè donessin material de primera necessitat a les famílies, sobretot peces de roba, ja que no havien pogut endur-se res de casa.

La solidaritat dels veïns amb els seus conciutadans pot comprovar-se fent una visita al magatzem que l´Ajuntament ha habilitat a l´edifici El Cove, ubicat al començament del passeig Diagonal. Damunt de les taules, s´amunteguen més d´un centenar de samarretes, pantalons texans i camises, una vintena de parells de sabates, coixins, llençols, pots de sabó de dutxa i tovalloles. En un racó, també hi ha joguines, consoles i una desena de jocs de la PlayStation.

La regidora Eli Carracedo, regidora de Cultura, Educació i Esports i primera tinent d´alcalde de l´Ajuntament d´Artés, explica que el consistori ha hagut de demanar als veïns que no portin més coses al magatzem, ja que cada vegada és més ple i les necessitats de les famílies ja estan cobertes. «Aquest matí fins i tot hem hagut de rebutjar donacions», va assegurar ahir a Regió7.



Una iniciativa popular



La voluntat de donar un cop de mà dels artesencs s´ha traduït en una inicitiva popular per obrir un compte corrent d´ajuda als afectats. Ahir al vespre un grup de veïns va reunir-se per acordar com i quan es tirarà endavant aquesta proposta, a la qual encara han de donar el vistiplau les famílies damnificades. Carracedo va explicar que si aquestes famílies ho volen, el termini per fer donacions a aquest compte corrent solidari podria obrir-se aquesta mateixa setmana.



Anàlisi dels danys



Abans de posar en marxa aquesta iniciativa, l´Ajuntament vol disposar d´un informe complet dels danys que han tingut les propietats afectades per l´incendi. Aquest document permetria determinar i quantificar les pèrdues econòmiques i, per tant, poder decidir cap on cap canalitzar les ajudes dels veïns.

En aquest sentit, Carracedo va alertar que «pot ser que encara hi hagi altres propietats afectades» i que, per tant, la llista de damnificats no sigui completa. En tot cas, aquestes afectacions serien menors, de cap manera comparables a les de les famílies que han perdut la casa en l´incendi.

Dissabte a la tarda, l´Ajuntament d´Artés va posar a disposició de les tres famílies més afectades per l´incendi un lloc per passar la nit. Gràcies a la solidaritat de parents i de la gent del poble, els damnificats ja s´han pogut organitzar pel seu compte.