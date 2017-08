Una de les famílies que ha perdut la casa en el foc d'Artés: «Vam fugir i ja no vam poder tornar»

Dissabte a primera hora de la tarda, just quan el foc que fins ahir ja havia cremat més de 350 hectàrees estava a punt d´encendre´s, Montserrat Fornells i la seva filla estaven dinant amb uns amics a les Guixeres. La finca, alçada des dels fonaments pel marit de la Montserrat, Jaume Domingo, era l´orgull de la família. «Sempre ha estat una casa oberta a tothom; per aquí hi han passat centenars de persones», assegurava amb els ulls plorosos d´impotència Pol Domingo, fill del Jaume i la Montserrat. Les Guixeres és una de les primeres cases de la Catalunya Central en què van instal·lar-se plaques solars.

El fum va alertar la Montserrat, i de seguida va trucar al Pol, que estava de vacances al Pedraforca. El Pol va dir-los que fugissin de seguida, que marxessin immediatament. Després de reunir-se a Artés, la família va intentar tornar a la casa, però no va poder fer-ho fins l´endemà al matí. El pare era a Benín, un país a l´oest d´Àfrica, on col·labora en un projecte de cooperació per a persones amb trastorns mentals.

El foc va avançar a molta velocitat. Quan les flames van arribar a les Guixeres, el primer que va encendre´s és la llenya per a la llar de foc amuntegada en un racó dels baixos. Tot seguit, el foc va escampar-se pel garatge, i l´escalfor va fer esclatar les bombones de butà que s´hi apilaven. Finalment, van cremar les finestres de fusta.

L´estructura de les Guixeres ha quedat bastant debilitada. Tot i això, explica el Pol, la casa es podrà salvar: «Primer se l´han mirat els Bombers, i després l´arquitecte i l´aparellador municipals. Ens han dit que no s´haurà d´ensorrar, però hi haurem de posar molts diners, ja que no teníem cap assegurança».



Camps socarrimats



Els camps del voltant de la casa, en què el pare del Pol cultivava arbres fruiters i hortalisses, també han quedat socarrimats. Jaume Domingo, químic de formació i actualment jubilat, va desenvolupar la seva carrera professional com a professor de l´Escola Agrària de Manresa. La vocació d´ajudar els més vulnerables l´ha portat a Benín, on participa com a voluntari en la instal·lació de plaques solars en una granja que serveix de refugi i centre de reinserció social per a persones marginades perquè tenen trastorns mentals. El Jaume ja ha rebut notícies de l´incendi, i és previst que arribi a Artés d´aquí a uns dies.

El Pol assegura que l´ajuda i el suport que han rebut la seva família i la resta d´afectats per l´incendi per part dels veïns d´Artés és «impressionant». Molts coneguts del poble fins i tot els han obert les portes de casa seva per si aquests dies necessiten un sostre provisional per passar la nit.

Les Guixeres és a tocar de la resta de finques d´Artés més afectades per l´incendi. A uns 100 metres, seguint la pista forestal que passa per les Guixeres, hi ha una casa que el foc no ha tocat. A l´esquerra, es distingeixen entre les branques cremades dels arbres les restes d´una casa de fusta que les flames ha cremat fins als fonaments. També a un centenar de metres de les Guixeres, enfilant el camí que passa pel costat dels horts, hi ha les parets cremades de tres casetes de palla, fusta i obra on els propietaris tenien animals.

En aquest incendi, hi ha famílies que hi han perdut records i projectes de vida.