Ferit un jove de 15 anys en caure al Pedrafoca

Un jove de 15 anys ha petit traumatismes en caure per la tartera del Pedraforca, molt a prop del refugi Lluís Estasen, en el terme municipal de Saldes. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.12 del migdia i han rescatat el menor amb helicòpter, que l'ha evacuat fins al cap de futbol, a on hi havia un ambulància que finalment l'ha traslladat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.





#GRAE #bomberscat rescata amb helicòpter noi 15a amb contusions a la pedrera del Pedrafoca, a Saldes. L'evacua a l'Hosp St Bernabé de Berga pic.twitter.com/6BQeDtd4xA — Bombers (@bomberscat) 8 d´agost de 2017