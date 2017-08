Detenen un igualadí pròfug que s'havia quedat 705.000 euros de 93 bagencs

Havia aconseguit amagar-se de la justícia durant tres anys, però finalment la Guàrdia Civil l'ha detingut a Pals. L'assessor financer d'Igualada Martí Mensa Rovira, de 65 anys, va ser condemnat a quatre anys de presó juntament amb Jorge Molinas de Gracia, un expert en inversions internacionals, per haver-se apropiat 705.000 euros d'un grup de 93 bagencs que havien invertit a Argentina.

Els fets es remunten al 2001, quan el grup del Bages va fer inversions al país sud-americà. Els afectats havien comprat obligacions de deute públic d'Argentina entre el 1999 i el 2001, a través de Fibanc, amb un valor nominal que conjuntament ascendia a 2,13 milions d'euros. Però els títols es van veure afectats per la crisi econòmica d'aquell país i la decisió governamental de congelar els fons, el que ha passat a la història com el corralito.

Per intentar recuperar el capital perdut, el 2004 els afectats es van adreçar a un advocat de Manresa, que els va facilitar el contacte de l'igualadí Martí Mensa. Tant ell com Molinas de Gracia van aconseguir els poders notarials sobre els títols argentins. A final del 2004, van vendre els títols per 705.000 euros (el 23% del valor invertit) a un banc d'Uruguai. Però no van comunicar l'operació als afectats, a qui van fer creure que continuaven lluitant per aconseguir del 100% de la inversió, i es van apropiar els diners.

Els afectats van denunciar els assessors financers i van ser condemnats l'any 2013. La defensa de l'igualadí va presentar un recurs contra la sentència al Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), però no li va donar la raó i llavors Martí Mensa va desaparèixer. Mai no va ingressar a cap centre penitenciari. Des del 2014 estava en recerca i captura i la Guàrdia Civil, que el buscava, sospitava d'un individu que vivia al Baix Empordà. Després d'investigar-ho, van confirmar que es tractava de l'igualadí i el van detenir divendres de la setmana passada en un restaurant de Pals mentre feia les seves activitats rutinàries. En el moment de la detenció, va manifestar als agents que sabia que sobre ell pesava una ordre de recerca i captura. El detingut va passar a disposició del Jutjat de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà, que en va ordenar l'ingrés a la presó. Ara, l'assessor financer d'Igualada és a la presó de Figueres.

Fonts properes a la investigació asseguren que Martí Mensa residia a la Bisbal de l'Empordà i, tot i que no han donat gaire detalls sobre la seva vida com a pròfug, asseguren que en les ciutats més turístiques del Baix Empordà passava desapercebut, ja que actualment té 65 anys i no cridava l'atenció en una comarca on, a més, la seva cara no era conegut. No aixecava sospites. Ara, segons les mateixes fonts, haurà de complir la condemna imposada per l'Audiència de Barcelona.

La Guàrdia Civil només buscava el financer igualadí, ja que l'altre assessor que va ser condemnat -que treballava a l'Argentina en el moments dels fets i que va rebre l'encàrrec de Mensa- ja era a la presó Model en situació provisional per una altra causa quan el jutge va dictar sentència, després d'haver estat extradit a Espanya des dels Estats Units.

Tots dos van ser condemnats per un delicte d'apropiació indeguda, i no pas per estafa, com demanava inicialment l'advocat que representava els 93 bagencs afectats. I és que l'Audiència de Barcelona va concloure que els dos condemnats no tenien inicialment la intenció d'estafar els perjudicats, sinó que van decidir més endavant apoderar-se dels diners, un cop van recuperar una part de la inversió (705.000 euros) després de moltes dificultats.

La sentència de l'Audiència de Barcelona obligava també els condemnats a retornar els 705.000 euros als 93 afectats, tots veïns de la comarca del Bages.