La coincidència de dos focs en quatre dies a Artés crea neguit per si són obra d'un piròman

Les flames no van cremar ahir una gran àrea a Artés, però la coincidència de dos focs en quatre dies ha creat neguit entre la població per si darrerr s'hi amaga l'actuació d'un piròman. Els habitants del municipi bagenc encara no havien assimilat l'alarma provocada per l'incendi de dissabte, quan ahir al migdia una columna de fum alertava que les flames atacaven una altra vegada. La superfície afectada va ser d'1,8 hectàrees, però va cremar a escassos metres de la urbanització Vista Pirineu, i els veïns van témer al principi que les flames arribessin a les cases. L'actuació ràpida de Bombers, ADF i Agents Rurals ho va impedir.

Hi ha preocupació entre els habitants d'Artés per si no es tracta d'una desafortunada coincidència i al darrerr hi ha algú que hagi provocat els focs intencionadament, segons l'alcaldessa accidental, Eli Carracedo, i el president de la urbanització, Salvador Gol, a partir dels comentaris que circulen pel municipi. Els Agents Rurals insisteixen que encara no se saben les causes de cap dels dos incendis i que cal esperar a les conclusions de les investigacions que porten a terme. Carracedo també dóna «un missatge de tranquil·litat» afirmant que «cal esperar els informes dels Agents Rurals per saber l'origen dels dos focs» i que «els comentaris que apuntin causes concretes són només rumors». D'altra banda, els Agents Rurals diuen que en ocasions és fàcil determinar-ne l'origen, però hi ha casos, com els dels dos incendis d'Artés, que és difícil extreure'n conclusions per manca de proves.



Estabilitzat en una hora

Quan els veïns van veure la columna de fum hi havia quatre dotacions dels Bombers revisant la zona cremada pel primer incendi. Estaven en alerta. Però ningú s'esperava un nou foc fora de l'àrea afectada. El d'ahir va començar a 2/4 de 2 del migdia a un quilòmetre aproximadament del punt on es va originar el de dissabte i els bombers s'hi van desplaçar ràpidament. Abans de les 2 del migdia ja hi havia treballant sobre el ter-reny sis dotacions terrestres i dues d'aèries, i poc després de donar la veu d'alarma s'hi desplaçaven més efectius, que finalment no hi van intervenir perquè en una hora, abans que hi arribessin, el foc ja estava estabilitzat i ja estaven segurs que no s'estendria més. El foc va arribar molt a prop de la urbanització, on a l'estiu hi ha unes 300 persones.

Tot i la proximitat de les flames a Vista Pirineu, els Bombers ja van veure que la virolència del foc no tenia res a veure amb el de dissabte i no van evacuar els veïns, tot i que els van confinar dins de les cases. Els Mossos d'Esquadra van ordenar a la població que entressin als habitatges i que no en sortissin fins que els Bombers no tinguessin l'incendi estabilitzat. «El foc no era tan potent com l'anterior i els Bombers hi van intervenir molt ràpidament. Si s'haguessin reproduït les condicions de dissabte i no hi hagués hagut la vigilància sobre el terreny, segurament el perill per a la urbanització de Vista Pirineu hauria estat molt més alt», destaca l'alcaldessa accidental, que substitueix Ernest Clotet al capdavant de l'Ajuntament perquè el dirigent polític va haver de ser ingressat dissabte arran d'una caiguda quan col·laborava en les tasques d'extinció.



Ni temps per dinar al restaurant

Al restaurant Vista Pirineu l'ensurt va ser important. «Han entrat membres de Protecció Civil i han demanat als comensals que marxessin pel foc. En aquell moment hi havia 25 persones, no ho teníem ple perquè la majoria de clients arriben a les 2, però els que tenien reservada la taula, és clar, no han vingut», narrava ahir a Regió7 la copropietària del restaurant, Roser Cortina.

Les flames estaven molt a prop de la carretera BV-431 i, segons diferents testimonis, els Mossos d'Esquadra la van tallar durant els minuts de més perill per als vehicles. Al costat del restaurant hi ha la piscina comunitària de la urbanització. En aquell moment hi havia una vintena de persones, que van marxar de l'ensurt en veure les flames. «El foc era sota de la zona esportiva i s'ha mogut ràpidament, i tot seguit un helicòpter ja ha començat a tirar-hi aigua», explicava el socorrista i encarregat de la piscina, Josep Bach.

Els habitants d'Artés esperen que el segon ensurt viscut ahir sigui el darrer i no hagin de lluitar de nou contra les flames.