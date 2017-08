Les temperatures baixen més de deu graus a la regió central en una setmana

D'una calor extrema a un ambient fresc en pocs dies. El mercuri del termòmetre ha baixat més de deu graus en una setmana a bona part dels municipis de la Catalunya Central. S'ha passat de vorejar els 40 graus centígrads a temperatures que ahir no arribaven de màxima als 30 graus a moltes localitats.

El berguedà Aleix Serra, del Servei Meteorològic de Catalu-nya, assegurava que el canvi dràstic de temperatures és causat per l'arribada de vents del nord i que «és un comportament atípic de la meteorologia al mes d'agost, ja que aquestes baixades són més pròpies de principi o final d'estiu».

A Manresa, la màxima de divendres de la setmana passada era de 39,7 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i des de llavors la temperatura ha anat baixant, aproximadament, uns dos graus per dia fins arribar als 27,8 d'ahir. Dotze graus de diferència. Aquesta ha estat la tendència general a gran part dels municipis de la regió, i a ciutats com Berga s'ha passat dels 36 graus als 24.

«Aquests últims dies tenim una fresqueta més habitual del mes de setembre, però els valors no són insòlits, són registres que hem tingut a la Catalunya Central altres anys. Sí que ho és el contrast en tan pocs dies. Als cims de les muntanyes del Berguedà ha glaçat una mica a partir dels 1.400 metres d'altitud, i això no sol passar a l'agost», emfatitza Serra. I és que a pobles del Pirineu ahir les temperatures mínimes no arribaven ni als 5 graus, com als pobles cerdans d'Alp, que va ser de 2,3 graus i Guils de Cerdanya, amb 3,9.

Els dos extrems que s'han viscut en la darrera setmana, però, s'escapen de les temperatures habituals del mes d'agost. «La setmana passada vam tenir un episodi que estàvem per sobre de la mitjana, clarament, i aquests dos darrers dies és clar que estem per sota», afegeix Serra, i és que la mitjana de les màximes a Manresa és de 33 graus i a Berga de 30 a la primera quinzena d'agost.

El meteoròleg berguedà destaca que, «de cap manera, la temperatura fresca dels darrers dies posa en qüestió el canvi climàtic, perquè un cop a mitjan setembre la Catalunya Central haurà viscut un dels estius més calorosos des que hi ha registres». I és que la majoria de setmanes dels mesos de calor, el mercuri del termòmetre estava per sobre de la mitjana. De fet, la dels últims dies és la segona caiguda de temperatures que s'ha viscut aquest estiu, ja que el darrer dia de juny i el primer de juliol també van baixar de manera important.