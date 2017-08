Hospitalitzat un menor d'Olius pels cops d'un veí molest pel soroll de mòbils a la nit

Un noi de 14 anys, de la urbanització del Pi de Sant Just (al municipi d'Olius), està hospitalitzat per les lesions rebudes arran de l'agressió d'un veí que va començar a increpar cinc adolescents molest pel soroll nocturn que provocaven. La tensió va pujar de to i es va iniciar una picabaralla en la qual va acabar intervenint el pare d'un dels adolescents. Un dels menors està ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa perquè no es recupera de la inflamació que té arran de les contusions.

Els fets van tenir lloc a la mitjanit de divendres a dissabte de la setmana passada, quan un veí del Pi de Sant Just d'entre 30 i 40 anys, molest pel soroll que feien amb músiques del telèfon mòbil, va tirar aigua d'una galleda a uns adolescents, d'entre 12 i 17 anys, que estaven passant l'estona als baixos d'un bloc de pisos a la plaça de l'Olivera. La reacció dels joves va ser cridar per saber qui els havia mullat, i com a resposta van rebre un altre patac d'aigua, fet que va esvalotar més els adolescents, que van començar a tocar el timbre dels pisos per identificar qui els havia remullat dues vegades.

El veí en qüestió va baixar al portal i va començar una discussió que va acabar amb empentes i, després, cops de puny. Un dels pares, en veure què estava succeint, hi va intervenir i es va endur un fort cop, segons la versió dels pares.

Minuts després hi van arribar els Mossos d'Esquadra, que s'hi van desplaçar alertats per gent del poble, i es van encarregar de separar el veí, els adolescents i el pare. Després de calmar els ànims, els agents van identificar totes les persones que havien participat en la picabaralla.

Tot i que en el moment dels fets no va caldre la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques, algunes famílies van portar els fills al Centre Sanitari del Solsonès per les lesions que havien rebut. Al menor que ara està hospitalitzat, li van fer un TAC a Manresa un parell de dies després de la baralla, a instàncies del metge de capçalera, i com que no li baixava la inflamació a la cara els metges de l'hospital de Manresa van decidir ingressar-lo dijous per medicar-lo per via intravenosa. Ahir, el menor responia bé al tractament i possiblement rebrà l'alta avui. Segons els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un intercanvi de denúncies. Els pares dels menors han denunciat el veí i aquest ha denunciat els menors per agressions, i per aquest motiu la policia catalana ha derivat el cas als Jutjats de Solsona.

En la urbanització del Pi de Sant Just, dins el terme municipal d'Olius, hi ha moltes cases de segona residència, però totes les persones implicades en la baralla hi viuen habitualment. L'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, diu que, «tot i ser un nucli petit i tothom es coneix, arran de la baralla de la setmana passada no hi ha hagut cap altra incidència entre els veïns implicats», i deixa clar que «la baralla va ser un fet puntual».