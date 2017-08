Dos ferits, un d'ells greu, en la sortida de via d'un cotxe a l'N-154, prop de Puigcerdà

Dues persones han resultat ferides, una d'elles greu, en la sortida de via d'un cotxe a l'N-154, entre Llívia i Puigcerdà. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 14.16 hores al quilòmetre 1 d'aquesta carretera en sentit Llívia, un tram que està en territori francès. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Bombers de la Generalitat, pompiers francesos i efectius de la gendarmeria nacional francesa. Per causes que es desconeixen, el vehicle ha sortit de la via i ha acabat bolcant. A causa de l'impacte ha resultat ferida greu una dona de 29 anys que és veïna de Puigcerdà i una altra persona ha quedat ferida lleu. Tots dos han estat evacuats a l'Hospital de la Cerdanya.