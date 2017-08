Crema per complet un cotxe a Vallbona d'Anoia

Un cotxe va cremar per completa ahir a la nit al terme de Vallbona d'Anoia. Segons han explicar fonts dels Bombers de la Generalitat, per causes que encara es desconeixen, el vehicle va començar a cremar poc després de les 22h a l'alçada del punt quilomètric 35 de la carretera C-15 en direcció a Igualada.

L'incident va obligar a mobilitzar una dotació dels bombers, que van poder sufocar les flames quan faltaven pocs minuts per a les 23h.