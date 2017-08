Ferit lleu el conductor d'un tràiler que bolca a Argençola

Un home ha resultat ferit lleu en bolcar el tràiler que conduïa. L´accident ha tingut lloc en el tram d´Argençola de la N-II, en una rotonda d´accés a la A-2 avui, dilluns, a les 16.09 de la tarda. Es tracta d´un vehicle frigorífic que transportava formatges. Segons el Servei Català de Trànsit l´accident no ha provocat problemes de circulació i el ferit ha estat traslladat a l´hospital d´Igualada.

A l´autopista A-2, i a la mateixa comarca de l´Anoia, hi hagut un altre accident a l´altura de Jorba a les 15.25 de la tarda. Una moto ha sortit de la via i han resultat ferits, de caràcter menys greu, els dos ocupants, i han estat evacuats l´hospital de la capital de la comarca. L´accident ha tingut lloc en sentit Lleida, en el punt quilomètric 545. S´hi ha desplaçat una unitat del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) i dues patrulles dels Mossos d´Esquadra.