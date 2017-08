L'autopista C-16, tallada a Terrassa per un accident

L'autopista Terrassa-Manresa (C-16) ha quedat tallada al trànsit aquest matí a 2/4 de 10 com a conseqüència d'un accident, en els carrils en sentit Barcelona, segons informa el Servei Català de Trànsit. L'incidència s'ha produït en el quilòmetre 22 (ja a l'altura de la capital vallesana) i el que es fa és desviar la circulació per la sortida 22, que es troba situada just abans. De moment, no s'ha detallat quants vehicles s'hi han vist implicats.