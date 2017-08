Un manresà no pot sortir de casa sense protecció policial per l'amenaça d'okupes

Un veí de Manresa està pagant car el valor amb què s'ha enfrontat als okupes incívics que vivien en cinc habitatges del mateix bloc del carrer Hospital. L'han amenaçat fins a l'extrem que l'inquilí, Gerardo Ibeli, ha de trucar als Mossos i la Policia Local quan surt a llençar les escombraries. Ibeli ha estat l'únic que ha donat la cara. Ha denunciat reiterades vegades els aldarulls que generaven els okupes, un clan familiar que en els darrers dos anys ha atemorit els inquilins del bloc de pisos.

«Dissabte al matí havia de comprar i vaig demanar als Mossos si podien venir, i quan s'hi van personar vaig sortir. L'endemà havia de llençar les escombraries, i per aquest motiu vaig trucar a la Policia Local, i la situació va ser violenta. Un d'ells era al portal i als agents els vaig dir que aquell individu era el més perillós i un dels que m'amenaçava, fet que el va violentar més. L'agent li va dir que s'apartés i a mi em van fer sortir al carrer fins que el van aconseguir calmar. Un cop va estar dins de casa, la policia em va dir que podia entrar i anar cap al meu pis. Un dels agents aguantava la porta de l'immoble perquè no en sortís», explica aquest veí, de 53 anys.

Ara, Ibeli gairebé no surt de casa per por de trobar-se els membres més perillosos de clan, i que l'han amenaçat. En aquests moments està a l'atur i per aquest motiu només ha de sortir quan necessita comprar o llençar les escombraries. Ahir va haver d'anar al carrer, però ho va fer quan va comprovar que no hi havia ningú a la planta dels okupes i durant molt poca estona per evitar trobar-los. «Encara estic en alerta i fins que vegi clarament que ja no hi són, estaré a l'aguait. Aquest cap de setmana he necessitat la protecció de la policia i els trucaré quan vegi una situació de perill per a la meva integritat», assegura. Ara vol aconseguir una ordre d'allunyament.

El malestar entre okupes i Ibeli ha esclatat després que tècnics d'Endesa i Aigües de Manresa els hagin tallat el subministrament elèctric i l'aigua. Els tècnics de les companyies hi han anat perquè el veí que s'ha enfrontat als okupes ha dit diverses vegades a la Policia Local que tenen la llum punxada de forma perillosa. Dijous els operaris d'Aigües de Manresa van treure del bloc de pisos canonades d'una instal·lació il·legal. A la nit, els okupes van tornar a punxar l'electricitat, però els tècnics –acompanyats pels Mossos– van tornar-hi l'endemà per desconnectar-la per segona vegada. Hi va haver aldarulls i amenaces des del carrer durant tot el dia, fins al punt que a la nit s'hi van personar els antidisturbis per calmar els ànims.

Hi havia set habitatges ocupats d'un total de 26, però després del tall de llum i aigua, molts dels okupes se n'han anat. Hi queden tres pisos ocupats, però dos per famílies que no són problemàtiques. Els membres del clan que provocava aldarulls a l'escala se n'han anat. Ahir van carregar en un vehicles les darreres pertinences, però encara s'hi veu els que han amenaçat Ibeli. Inquilins d'altres pisos del mateix bloc estaven atemorits pels okupes, però no s'atrevien a enfrontar-s'hi per temor de represalies.